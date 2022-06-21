孩子們的童言童語有時雖然天真，但同時卻又很傷人。一名媽媽就抱怨，兒子在家寫作業時，竟然使用「爸爸過世了」、「爸爸不在了」進行照樣造句，而且經過老師審批後媽媽才發現，不過網友們看了之後全都笑翻。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文分享兒子的作業簿，只見兒子造句「爸爸過世了，媽媽常佇立在爸爸的房間裡」、「雖然爸爸不在了，媽媽卻還是很愛爸爸」，溫馨的短短幾句差點逼出網友們的眼淚。

不過原PO無奈的說明真相「孩子…你爸還在…他每晚都睡在你老木旁邊…」，讓許多網友紛紛回應「笑死，這個一定是兒子無誤！女兒才會寫媽媽死掉」、「完全沒在尊重爸爸的孩子」、「是有多渴望老爸死掉」、「會被媽媽揍扁扁…」、「作業簿變成生死簿」、「爸爸在後面他很火」。

最後原PO笑著喊話，要各位男性家長們就算再忙，偶爾也要關切孩子們的作業簿，原來是當她詢問兒子「你會不會哪天換成寫媽媽死掉？」時，對方回答「不會！因為妳會看我作業簿…」，所以才會把不看作業簿的爸爸當成造句對象。