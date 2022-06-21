「永遠的聶小倩」王祖賢從2004年息影後，長年旅居加拿大，她也專心修習佛法，鮮少公開露面，偶爾透過粉絲架設的社團分享照片和近況；日前有民眾參加法會捕獲野生王祖賢，現年55歲的她一身樸素套裝藏不住仙氣，還在台上和其他人輕聲哼唱，狀態好到看不出已年過半百。

日前有網友在影音平台「小紅書」上分享參加法會遇到王祖賢，還把她在台上領著其他人一起哼唱的畫面拍下；身高173公分的王祖賢站在人群裡格外亮眼，當天她一頭長髮散落，身穿一套海軍藍襯衫套裝，臉上戴著口罩，但樸素簡約打扮卻遮不住她渾身散發的脫俗靈氣，氣質出眾。

王祖賢在法會上登台領唱，脫俗靈氣模樣網友全看傻。(圖/ 摘自小紅書)

過程中王祖賢在台上唱歌外，隨著音樂輕輕搖擺身體，還捧起蓮花燈，畫面恬靜美好，近況和當年「聶小倩」幾乎沒有太大變化，還是那個一身仙氣的美女；從影片中還能發現，王祖賢身旁的一些參加法會的信徒不時地會轉頭偷看她，也有當天與會的人跳出來表示，王祖賢很平易近人，活動結束還一起收拾現場。

王祖賢篤信佛教且皈依佛門，法名「行覺」，和天王劉德王都是台灣淨土宗靈巖山寺妙蓮老和尚的皈依弟子；王祖賢移居加拿大後，都會到加拿大靈巖山寺修習，凡是舉辦法會或各項活動，也能發現她的身影。