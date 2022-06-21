魏如萱將在7月23日登上高雄巨蛋開唱，期待與粉絲見面。（陳俊吉攝）

魏如萱前年一舉奪下金曲歌后，期待再度被金曲獎肯定。（陳俊吉攝）

金曲歌后魏如萱以專輯《HAVE A NICE DAY》入圍第33屆金曲獎7項大獎，包括「最佳華語女歌手獎」、「年度歌曲獎」、「最佳華語專輯獎」等，她21日分享入圍心情，興奮說入圍獎項全都想拿下，更憶起前年奪下金曲歌后，開心許願：「有一就有二、有二就有三。」盼美夢成真。

她計劃之後將購入客製專屬麥克風，粗估花費30萬元，笑說，如果順利奪下第二座歌后，想把金曲獎金10萬元拿來補貼麥克風的支出。出道19年的她，坦言出道以來一直被酸民攻擊歌聲、外型很奇怪等，更曾走心、自我懷疑，「我是不是真的很爛？」

她直到前年封后後，才開始覺得歌唱實力受到肯定，現在也不會被網路言論影響，「我可以不用一直強調自己是會唱歌，演出很輕鬆自然，創作會在我的生命中延續下去。」

她第5度入圍金曲歌后，直言作品能被獎項肯定是很開心的事情，未來持續會報名金曲獎，「我等了這麼久，好不容易稍微紅一點」，更形容金曲獎像是音樂人的玩樂派對，「這不是比賽，每個人都有自己的喜愛，像我很喜歡交朋友，一定會去跟大家玩」。

魏如萱與老公隆宸翰育有4歲兒子「路易」，感謝家人一路以來支持，透露，今年金曲宣布入圍前夕，她心情緊張，當天在公司看直播，一回到家告知老公入圍金曲好消息，老公霸氣說：「我就說吧！」她覺得相當暖心。她現在正忙物色金曲戰袍，但兒子叮嚀她不要穿裙子、不能太漂亮，還童言童語預測說：「媽媽會得獎！」每天逗得她笑開懷。