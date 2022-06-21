男子停車場取票後，因為前方車輛「倒車」欲逆向右轉，導致停車場柵欄升起又降下，害他卡在柵欄外無法停車。

指標僅供參考路線在心中？有男子在臉書抱怨再停車場遇到的「衰事」，他表示日前去某停車場要停車時，前方車讓首先未注意停車場入口標誌牌提醒「禁止右轉」，進場又未依指示線行駛，甚至在柵欄前倒車，害他取了票卡卻無法進場，氣得在網上公布影片；網友見影片表示「箭頭在三寶的眼中是透明的」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳46秒影片，他表示在進入某停車場時，前方車輛不按照停車場地上指示標線行駛，偏要逆向右轉，發現轉錯還在柵欄前方倒車，導致停車場機器判斷他的車子已入場，而實際上他卻被卡在柵欄外動彈不得。

男子停車場取票後，因為前方車輛「倒車」欲逆向右轉，導致停車場柵欄升起又降下，害他卡在柵欄外無法停車。（翻攝自臉書爆怨公社）

從原PO影片中可見，原PO前方有輛銀色汽車疑似先未注意提醒標誌「禁止右轉」，又未見停車場內指示標線行駛，而堅持要逆向右轉，但因車身較長未能一次右轉成功，便打倒車檔倒車向後退，正巧在後面的原PO已經取完票卡要進場停車，卻因前方銀色車倒退壓到地上感應線讓柵欄升起又降下，雖然銀色車已成功右轉去停車，但原PO卻卡在入口處未能入場。

影片一出，網友紛紛留言表示「有部份車主是故意逆向，進停車場不管方向號誌直接往空位開」、「本來想說點什麼，但還是算了」、「指標僅供參考，路線在心中」、「這個設計有點怪怪，怎會這樣就判進了」、「遇到這種真的衰」、「現在很多用雞腿換的不意外」、「箭頭在三寶的眼中是透明的」。

另外有網友詢問原PO後續怎麼解決問題，原PO則表示，由於當下已經按鈕取票無法進場，但是門禁機上也無聯絡管理員電話，再加上後面又有車要排隊進場，他只好再按鈕取幣進場。