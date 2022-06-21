中國大陸日前以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，漁業署今（21）日指出，有科技業訂購500公噸的石斑，但他們為善不欲人知，因此不想具名下單。對此，資深媒體人董智森爆出內幕，他敢保證這間科技業「一定在中國大陸有設廠」，因此才不敢具名。

漁業署今舉行「內、外銷及延養措施三管齊下，協助建構內外銷市場」記者會，表示補助漁民的預算精算後，不用動到8億多元，總經費變4.8億元，內銷2.46億元，而內銷目標1600公噸，目前都是企業、電商、超商和餐飲業包下來。農委會漁業署代理署長范美玲也強調，有些家庭主婦可能不太會處理整條石斑，因此「如果我們讓它變成塊、變成輪片，事實上消費者是比較容易接受」。

對此，董智森今日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》中指出，其實賣石斑魚最方便的市場就是中國大陸，因此對於漁業署表示有不具名科技業訂購500公噸的石斑，董智森認為，「對方在中國大陸一定有設廠，一定是中國大陸的台商」。

董智森也強調，「雖然購買500噸的石斑很多，但是都是短暫一時的，將來怎麼辦？」同時批評現在政府就用一些民族的情緒，讓大家去買。