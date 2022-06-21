職業網球草地賽季，台灣好手們各自為成績奮戰，補進溫布頓女單會外賽的21歲女將梁恩碩，首輪6比3、6比3過關，再兩勝就能殺入會內賽；伊斯特本草地網球賽女雙詹詠然、澳洲絲托索的跨國組合先盛後衰，6比2、1比6、10比12飲恨中國大陸楊釗煊／徐一幡、止步16強。

WTA女單世界排名第307的梁恩碩，原本在本屆溫布頓女單會外賽遞補參賽名單中，昨天（20日）確定取得會外賽資格，今天（21日）首輪挑戰，面對青少女世界排名曾高居第8、去年斬獲2座ITF賽事冠軍的同齡球員亞朗戈，首盤雙方一路互保發球局，直到該盤後段第8局，梁恩碩把握對手略為不穩的時機，40比15出現破發點，亞朗戈努力救回1分破發點，但最後梁恩碩還是破發得手，隨後在自己的發球局直落四分保住、收下一盤領先。

第二盤前六局雙方同樣互保，該盤尾聲梁恩碩掌握機會兩破對手發球局，經過74分鐘對抗、直落二解決世界排名第252的亞朗戈，繼續朝會內賽128籤資格前進。

詹詠然今年5月回歸賽場後，一直與38歲資深好手絲托索搭檔女雙，兩人上一站伯明罕晉級到4強，本周溫網前最後一場草地熱身賽，女雙首輪先握有一盤領先，不過次盤兩度被破發而讓出，進入搶十台澳組合曾取得2個賽末點，無奈被對手超前分數，殘念落敗。