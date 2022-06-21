《分手的決心》是湯唯繼《晚秋》後，相隔11年再次參演的韓片。（車庫娛樂提供）

因《殺人回憶》成為「韓國代表嫌犯」的朴海日首度挑戰刑警角色。（車庫娛樂提供）

韓國名導朴贊郁最新懸疑愛情片《分手的決心》由影帝后湯唯、朴海日主演，敘述一名調查死亡事件的刑警海俊（朴海日 飾），遇見死者妻子瑞萊（湯唯 飾）後，對她產生懷疑的同時又深深被她吸引的特別故事。該片是朴贊郁導演繼《原罪犯》、《蝙蝠：血色情慾》、《下女的誘惑》後，第4度進軍坎城影展主競賽部門的作品，首映後不僅獲得全場觀眾起立鼓掌8分鐘，甚至在影展的每日情報雜誌《Screen Daily》中獲得的平均3.2的高分，是本屆在坎城影展主競賽部門分數最高的作品，最後朴贊郁導演更以該片獲得第75屆坎城影展最佳導演獎的殊榮。

該片是朴贊郁導演首部愛情搜查作品，他和曾共同執筆《親切的金子》、《下女的誘惑》劇本的編劇丁瑞慶再度合作，所定下故事的原則就是在「愛情」與「搜查」這兩者之間，絕不特意傾向任何一方。朴贊郁導演表示：「《分手的決心》是100％的搜查劇、100％的愛情劇。並不是文字遊戲，兩者是無法分離的核心，可說某方面是搜查劇，某方面看來是愛情劇。」他認為：「刑警和嫌犯見面，進行審問、展開調查，可能還要跟監對方、進行埋伏任務，持續等待對方的下個行動…這樣的工作內容，在片中就跟戀愛過程一樣，無法分開來看。審問過程有很長的對話，我們描繪出一般戀人都曾經歷的過程，像是誘惑、拒絕、欲擒故縱、埋怨、藉口等。」而對於暌違6年所推出的新作，他也自信表示：「電影的後製過程花了很多時間，在影像和音效這2個部分費盡苦心，是我所有的作品中，完成度最高的電影！」

湯唯在電影中飾演丈夫驟逝的「瑞萊」，這也是她繼《晚秋》後，相隔11年再次參演韓國電影。劇本完成前，她與朴海日就先收到參演邀約，湯唯表示：「第一次聽朴贊郁導演口述本作的故事時，大概花了1個半小時的時間，我邊聽邊喝了很多水，覺得非常興奮。在聽這個故事時，能慢慢地完全進入導演所敘述的故事裡。當時導演和編劇的眼神都很溫暖，雖然必須以外語（韓語）來演戲，但卻讓我感到很放心。」而開始拍攝後，湯唯也表示朴贊郁導演讓她能自在地詮釋角色，她表示：「身為喜歡導演電影風格的粉絲，我很慶幸能和導演合作。朴贊郁導演在拍攝時，總能讓演員們感到安心，讓演員只要集中於該做的事情就好。導演還為了我容忍了許多事物，我非常感謝導演。」

湯唯甚至透露朴贊郁導演特別的一面，她說：「朴贊郁導演總是令人驚訝，讓我覺得他好像不是人類，彷彿就像外星人一樣。很多電影人看到導演後總會說他很有氣質、有修養，但當我看到導演微笑的瞬間，總覺得他散發出一股神祕感。」而在朴贊郁導演的《親切的金子》、《下女的誘惑》等作中，刻畫出許多極具魅力的女性角色，朴贊郁導演這次也強調：「《分手的決心》中的人物完全不輸之前的女主角！丁瑞慶編劇將湯唯所飾演的『瑞萊』刻畫得很好，當這個人物緘默不語時，會展現出彷彿隱藏著珍貴事物的表情。當我在設計這部電影的角色版海報時，會決定以蒙娜麗莎的感覺、肖像畫的風格來著手，也是因為這個原因。」2張蒙娜麗莎肖像畫風格的角色版海報，可看到湯唯、朴海日分別在海與山的背景中，透露出耐人尋味的表情。

以奉俊昊導演經典作《殺人回憶》，成為「韓國代表嫌犯」的演員朴海日，這次首度挑戰刑警角色，朴海日表示：「男演員們都很常演刑警角色，我也想過為何自己都沒演過刑警，可能是因為我覺得自己在類型片中演刑警會很尷尬吧。但總覺得這次朴贊郁導演筆下的刑警角色很適合我，『海俊』這個人物很親切、乾淨，十分注重效率，有著許多厲害的設備，還有很特別的一面。」朴贊郁導演也說：「可能是因為朴海日演員曾在《殺人回憶》中飾演嫌犯才會覺得尷尬吧，可封他為『韓國代表嫌犯』！這次他雖然飾演刑警，但和他之前飾演嫌犯時一樣，他的雙眼十分清澈，能再度令大家陷入混亂。」

與朴海日有大量對手戲的湯唯也表示：「『海俊』雖然是名很正直的刑警，但藉由朴海日演員的眼神，就覺得能讓人陷入這個人物中。他的眼神十分細膩，我曾看過朴海日演員的《殺人回憶》等作品，其中我最喜歡他的作品就是《分手的決心》。」朴海日也回想起當時收到邀約的過程，他說：「當時大概花了30分鐘左右，聽了導演說述說這個故事。之前身邊的人曾問我何時要嘗試愛情作品，剛好導演提到《分手的決心》在搜查的過程中也會展現愛情的元素，這令我感到非常好奇。等收到劇本後，覺得這和我之前參演過的作品十分不同，能感受到清新的氛圍，讓我能稍微去闖蕩看看，有能夠挑戰的部分，所以下定決心參演。」

《分手的決心》將於7月15日在台上映。