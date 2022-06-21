新北中和區十秀活動中心原預定於今年3月完工，不過台電、北水以及中華電信共同動工時間遲遲喬不攏，經立委江永昌邀集三方會勘，總算進場完成安裝管線作業，預計下月5號舉行完工典禮。

中和區秀安一帶有秀仁、秀山等十里居民，居民數量逾四萬，活動中心有不足狀況，秀水里里長陳炳男發現中正路、大智街口的台64線高架橋下方停車空間有閒置情形，便向中和區公所反映，意見彙集後再由當地立委、議員一同向中央地方爭取，去年獲內政部同意，從前瞻補助獲6成經費，原預定於當年度8月開工，但因多次流標，延至11月底才正式開工。

十秀活動中心分為2棟建築，皆為鋼骨結構，除了建造速度和造價上有優勢，年限到了也比較好回收，較為節能環保。原先工程3月就要完成，但台電、北水以及中華電信要在同一時段施工，才能將週遭道路影響降至最低，但確切動工時間始終喬不攏，時程一延再延。

為滿足地方上急迫需求，立委江永昌和議員參選人張嘉玲居中各單位會勘協調、提交申請，終於在今日進場施工，只差電錶安裝就能完工，典禮將選在下月5日舉行。