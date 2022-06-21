高溫資訊。（圖／中央氣象局提供）

天氣持續高溫炎熱，明（22日）大台北等9地區有發生36度以上高溫可能，午後大台北、東北部地區、其他山區有局部短暫雷陣雨，西半部平地亦有降雨機會。至於近期是否有颱風發展？氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」指出，6月底7月初或許有熱帶雲簇發展起來，但目前討論仍言之過早，將持續觀察。

中央氣象局表示，明天夜晚至清晨低溫普遍在25到27度，白天各地高溫均達32到35度，中午前後南投、雲林、嘉義，台南、高雄、屏東、花蓮為橙色燈號，有連續出現36度以上高溫機率，台北、新北為黃色燈號，亦有36度以上高溫發生可能，紫外線指數偏高，外出應做好防曬措施並多補充水分。

降雨方面，明天各地仍為晴到多雲的天氣型態，不過東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後大台北、東北部地區、各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨。

21日、22日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」發文指出，台灣處在太平洋高壓勢力邊緣，屬於典型的夏季天氣型態，強烈陽光帶來明顯的熱力作用，使午後靠山區容易有旺盛熱對流發展，並隨著環境風向往北、東方向擴散，因此除了各地山區要留意雷陣雨，大台北東南側、東半部的平地也會受到影響。

該粉專預估，6月下旬期間都是類似的天氣型態，不過明、後2天（22日、23日）水氣稍增多，加上環境吹起東南風，屆時對流雲系發展後擴散的方向會轉往北、西方向走，西半部平地也有機會下起午後雷陣雨。

至於近期是否有颱風發展？該粉專表示，6月底7月初太平洋高壓勢力稍北抬，使北緯20度以南的洋面高壓勢力減弱，因此氣溫相對偏高的南方海面，在東風波動向西傳遞的過程中，或多或少會有熱帶雲簇（颱風或熱帶性低氣壓前身）發展起來，但現在討論颱風形成機率仍言之過早，將持續觀察未來走向。