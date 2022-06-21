香港元朗宏樂街朗屏8號附近今晚7時許，一條電纜橋突然起火，火勢一發不可收拾。（翻攝香港東網）

Another video circulating online shows a power cable in Yuen Long that caught fire pic.twitter.com/rSok9AzdHV — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) June 21, 2022

香港元朗宏樂街朗屏8號附近今晚7時許，一條電纜橋突然起火，火勢一發不可收拾，並伴隨大量黑煙，現場不時傳出燃燒的「啪啪」聲響，部分橋身已出現倒塌情況，呈現「V」字型。該起事故也導致屯門、元朗、天水圍多處地點皆有停電情況，甚至一度導致部分港鐵線路停駛。

綜合港媒報導，元朗宏樂街朗屏8號附近中華電力一條輸電橋突然起火，火勢一發不可收拾，烈火沿橋燒向另一邊，一時間火光熊熊，並且冒出大量黑煙，附近居民見狀紛紛報警。消防接報迅速趕至現場，向起火的輸電橋射水灌救。

據了解，由於火勢十分猛烈，現場不時傳出燃燒的「啪啪」聲響。晚上8時08分，部分橋身亦出現倒塌，形成「V」字型，火警吸引大批香港民眾駐足圍觀。

受事故影響，元朗、天水圍及屯門區大停電，不少屋苑、商場、醫院沒有電力供應，到處一片烏燈黑火，屯門有街燈也沒有照明。另外，港鐵屯馬線列車服務亦大受影響，甚至有市民指停電導致手機不能上網。停電也觸發數十宗升降機困人事故，不少警鐘鳴響。警方表示，受火警影響，天水圍及元朗區出現大範圍停電。

此外，元朗公路由屯門往元朗方向的街燈亦沒有亮燈，車輛需要開車頭大燈於漆黑中行駛。另外，天水圍站整個車站一度沒有電力，商店沒有任何燈光。《香港01》記者於荃灣西鐵站所見，港鐵現安排荃灣西為終點站，乘客需要轉乘其他交通工具往屯門，稍後亦會安排巴士接載。每列列車均有約200人於荃灣西站下車，有乘客選擇離開，並轉乘其他車輛。

直至晚上8時，港鐵指現時荃灣西至屯門站恢復供電，屯馬綫列車服務陸續恢復正常。而天水圍站電力供應亦已恢復，可重新開放服務乘客。

當地消防處提醒，元朗擴業街今日下午7時12分發生火警，消防處正進行滅火行動。受影響地區有可能會引起停電事故，民眾請避免乘搭升降機；如受到隨風飄散的煙霧或異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

香港元朗電纜橋大火 橋身倒塌呈V字型。（翻攝香港東網）