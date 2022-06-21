從電商轉戰銀行、到電支業，街口電子支付新董事長梅驊總是勇於挑戰不可能的任務。眾所周知支付業獲利難度高，尤其接下國內電支龍頭重擔的梅驊坦言，「壓力一定有」，他預告第三季將有全新服務上線，而未來也將兵分三路：拉高客戶忠誠度、做好公司治理、健全財務，初期目標他訂在三年拚單月損益兩平。

目前國內電子支付雙雄，街口、LINE Pay，雖然在會員數、品牌認知度和滲透率都很高，但賺錢仍非易事，尤其街口支付成立已近七年，現在雖有非常龐大的基礎：561萬會員數、每月代收付金額達30至35億元、支付點超過20萬，但仍是處於虧損狀態。

梅驊認為，目前全球來看純粹做電支的還沒有人開始獲利，雖然有店家使用手續費、廣告費、客戶手續費等收益，但若扣掉行銷、人事等成本後就會虧。街口支付的優勢在於已有一個龐大的會員基礎，活躍會員數高，且生態系夠多，消費者不是一個月只用一、二次，而是不管是電商還是實體商家都會想用街口。

如何拉高客戶忠誠度？梅驊指出，台灣有很多很好的在地產業，街口過去一直在把好的科技、金融服務帶進街口裡，未來會再擴大。二是鎖定學生族、優化學生族的消費場域，而且這些學生會長大18歲至26歲的學生都會是街口的主要客群。

「未來世界是屬於勇於嚐試新事務的人」梅驊認為，思維要更貼近年輕人。他舉例成年人買飲料，可能會看誰的優惠比較多，但年輕人考量的不是優惠，而是品牌，每天補完習、下了課、打完工很累，就會想慰勞自己。

「嵌入式隱藏平台」將是街口今年下半年將推出的利器。梅驊表示，街口「生態系」的合作不會只是實體合作，也將推出隱藏合作，未來任何商家都可以向街口申請支付，「想要什麼功能自己挑。」過去消費者假設在旅遊網站下單後就被導向支付業者的頁面，回不到旅遊網，但未來街口平台可做到只負責支付，消費者付完款就能回到原頁面，將可更快速擴大街口的生態系。