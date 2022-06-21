美女主播李文儀擁有穩健台風及亮眼外型，被封為台灣最有氣質主播代表之一。去年她為獲得保護力接種AZ疫苗，但副作用卻讓她難受到直呼：「分不清地震或頭暈」；李文儀上(5)月快篩6次後仍確診，她今(21日)表示確診至今有腦霧、久咳等後遺症，超不建議用確診的方式得到抗體。

李文儀今(21日)在臉書PO分享確診感言：「算一算時間，我確診至今差不多滿月，但一直到這兩天，才真的恢復正常！（不算腦霧的話）這段時間感謝大家的關心，其實我主要的後遺症，就是久咳不止！中醫說，因為我之前喉嚨痛，所以呼吸道症狀較難好，還好照了X光，西醫認證，我的肺看來很乾淨，可能只是呼吸道變得敏感+畏寒，才讓我稍稍放下心」，透露她除了腦霧，還有呼吸道敏感畏寒致久咳不止。

李文儀說確診不是感冒，雖然她沒發燒，還是比感冒難過百倍。（圖／取自李文儀臉書）

但她以自身經驗呼籲大家快打疫苗：「但不論是無敵星星，還是無敵流星(誤)，真心想跟大家說，確診真的不是感冒，雖然我沒發燒，但還是比感冒難過上百倍！尤其如果家裡有老人家或小朋友，可以的話，該接種的疫苗還是盡快打。衷心希望大家都沒事，不要用確診的方式得到抗體啊！」；網友回應：「疫苗打好打滿很重要」、「恭喜康復」、「平安！其實那症狀也挺像百日咳的」、「中肯，沒事還是不要得」。

李文儀去年趁休假去打了AZ疫苗，她慶幸自己沒有發燒太多天，但全身痠痛到不行，「手臂一抬起就會痛、分不清地震或頭暈」，曾有人形容副作用的疼痛就像被卡車輾過，李文儀開玩笑表示：「我應該只是牛車吧！」；打完疫苗的她說：「從沒那麼乖乖喝水過」、「灌一堆」，更吞了不少維他命，但只要舉起手還是有像被電到的感覺，所幸好好休息後副作用症狀已趨緩。不過她雖然已接種過疫苗，上個月仍宣告確診。