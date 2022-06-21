澎湃新聞21日報導，中國航太科技集團有限公司火箭院透露，大陸海軍最新工藝有著中國航太科技集團有限公司下屬航太材料及工藝研究所並肩作戰的身影。大陸航太材料為航母福建艦提供了「超級甲板」塗層：航母艦上的擋焰板系統，浴火千度仍然無恙。這得益於火箭院航工所研製的航母擋焰板多功能防護塗層。

中國第三艘航空母艦下水命名儀式，17日上午在中國船舶集團有限公司江南造船廠舉行。經中共中央軍委批准，第三艘航空母艦命名為「中國人民解放軍海軍福建艦」，舷號為「18」。福建艦是完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。該艦下水後，將按計畫開展繫泊試驗和航行試驗。

報導稱，擋焰板是航母的「超級甲板」，是戰機起飛的「堅強後盾」，平時平放，在艦載機起飛時立起，阻擋飛機發動機噴出的熱流，使其偏向安全方向，確保人員、設備的安全。

航母擋焰板防護塗層專案負責人馬康智表示，航母甲板是人員、車輛、艦載機海上訓練與作戰的平台，需具備防滑、耐磨、抗衝擊、耐海洋環境腐蝕等特點，強度極高，其研製技術是航母的核心技術之一。而擋焰板系統不僅要具備普通甲板的性能，還必須擋得住烈焰的衝刷，其防護塗層材料、工藝堪稱核心技術中的核心。

其實不光福建艦，中國前兩艘航母遼寧艦、山東艦的擋焰板，也裝備使用了由火箭院航太材料及工藝研究所研製的第二代擋焰板防護塗層。該塗層採用便捷的大功率熱噴塗工藝，塗層生產效率高、品質穩，相比於第一代航母擋焰板防護塗層，不僅強化了塗層防滑、防腐、耐熱等方面的性能，延長了塗層使用壽命，而且在大規模生產製備與現場快速修補方面也有顯著提升。

「航太材料服務航母，尖端技術互通有無。」馬康智說，「我們將繼續攻關，讓航母擋焰板的防護塗層性能更可靠、更優異，用航太材料與工藝支撐逐夢深藍的征途。」