主攻私募基金和另類投資的高曼投顧，在母集團金融科技控股高曼計量協助下，經金管會同意、核可，成功引入首檔境外避險基金，在台灣市場銷售給個人投資資產達台幣1億元規模的高資產客群。

高曼計量創辦人暨董事長林敬倫21日表示，這是台灣市場16年來，首度突破境外避險基金合法引入的案例，能夠成功的因素之一，來自金融科技控股的垂直整合，跨足美、台、開曼3個市場，與三地的金融律師、會計師互動頻繁，且聚焦在私募基金等國際金融產品的發行與銷售，在台灣市場上作出獨特的商業營運。

避險基金在國際市場多以”對沖”基金為名，有連結股市指數、外匯及債券等，央行向來反對境外對沖基金在台合法上路，使得許多企業法人投資者、專業投資人轉向香港、新加坡市場選購，或由外商機構提皮箱進台灣私下銷售，成為灰色地帶的金融行為。

林敬倫表示，境外避險基金導入台灣市場的過程，感受到監管單位在法規上開放，有意向本地業者招手更多的新創金融商品，提供可受監督的國際商品給予台灣的高資產客群。

高曼投顧為拓展台灣市場，2020年入股台中銀投信，2021與本地業者合作發展量化基金業務，今（2022）年發行台中銀GAMMA多重資產量化基金，是金融科技業與傳統金融機構合作的經驗。林敬倫強調，台灣的環境很適合創新金融商品的「開模」與法規研發。

據悉，高曼的下一個目標將是連結商品投資，如藝術品融資的避險基金。這類金融商品也是在台灣有私銀業務的外商銀行財富管理，期待能帶給高資產客群的全新私募投資標的。

至於一般民眾，林敬倫表示，高曼研發金融科技模組，提供一般投資者接觸不到的金融產品，透過資產證券化/代幣化，降低另類投資門檻，目前可以把每單降到1,000美元、隔日可以賣出的高流動性。