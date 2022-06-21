在通膨及升息衝擊下，市場看法對景氣看法則較悲觀，特別是在5月份美國CPI年增率又升高，加重投資人對全球及美國可能陷入停滯性通膨疑慮，此時可藉由多元布局降低風險。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，全球金融環境緊縮的預期短期恐難有改善。股市短線或有技術型反彈，但要在第三季聯準會升息態度轉為溫和後，方有較明確且持續性的上漲。不過，5月份全球基金經理人平均現金部位大幅度上升，為911以來最高，顯示市場情緒過度反應悲觀預期，因此，不建議殺低持股，反而應利用股市急跌時，逢低分批布局。

建議採多重資產配置方式，如布局全球多元資產組合基金，以降低波動度，操作上，股債比可調整為65：35，成長型與價值型並重，以分散風險。

施羅德多元資產團隊建議，對於股票保持謹慎立場，降低整體股票比重，在細部配置上，除同時降低成熟與新興股市之外，亦機動尋找能受益於通膨大環境的標的，如原物料類股、高股息股等，以期在波動市場中找出有機會優於大盤的投資機會。

對於債券，面對聯準會趨緊的緊縮立場，維持較短存續期間，透過短天期美國國庫券的布局，降低利率敏感度，作為下檔保護。不過隨殖利率快速上揚，債券的投資價值亦漸次浮現，已開始採取緩步增持之投資策略。