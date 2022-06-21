大陸近年來樓市持續低迷，雖然政府提供貸款額度與利率等優惠，並取銷各種限購措施，樓市買氣仍未見好轉。有不少房企在陷入經營危機時想盡辦法促銷，河南縣城竟有房企祭出「小麥換房」、「大蒜換房」奇招，以高於以高於市價的小麥、大蒜收購款項抵付首期。據稱開封一處樓盤2周以此方式已成交30套房，合計成交86萬斤大蒜。

據香港《經濟日報》報導，地產開發商為推動買氣各出奇招，其背後是縣城樓市消費乏力，地產商去庫存壓力大，而且也不只河南一地如此，幾乎除了一線城市之外，所有房地產銷售量都呈現巨幅下跌的頹勢。

河南省商丘市建商推出以高於市場價格收購小麥，可抵用購房頭期款。（圖／時代財經）

報導引述《時代財經》指出，近日網傳2張樓盤銷售海報，一份是河南商丘市民權縣的建業河畔洋房，活動內容為「2元（人民幣，下同）/斤，小麥換房」，最高可抵16萬房款；另一份來自河南開封市杞縣的建業城，「5元/斤，大蒜換房」。

該2處樓盤的銷售人員向媒體證實企銷活動內容。建業河畔洋房銷售人員表示，至7月10日，客戶以高於市場價將小麥銷售給指定收購商，款項可抵首付款，「多少都收，但可抵扣首付的上限為16萬元」。

河南開封市建商促銷房地產，推動以大蒜換房，聲稱獲得大批來電諮詢，並已在半個月內售出30套，成交86萬斤大蒜。（圖／時代財經）

據報導，小麥市場價約1.5元/斤，晾乾的大蒜市場價約1.5元/斤。至於開封杞縣建業城，最高可抵扣2萬斤大蒜，即10萬元。網傳建業城的海報顯示，5月22日至6月6日期間，該樓盤獲來電諮詢2859組、到訪852組、成交30套，16天成交約86萬斤大蒜。

除了河南以小麥、大蒜換購房首期款，另外也傳出湖南長沙有樓盤以「首付5%、首年0月供」進行宣傳，但有售樓人員表示，這是針對商業性質房產，且5%相當於訂金，首期仍需付5成，但可分期、半年內補全。