在浮沉的人生中，若能尋得一個相互扶持的人固然可喜，但就算步入婚姻殿堂，有時卻可能是浪費青春。禾馨宜蘊生殖中心院長陳菁徽醫師就分享，一名求助於她的婦女14年一直無法自然受孕，近日更因此被離婚，不過網友們看了之後卻一致恭喜她重獲新生。

陳菁徽醫師21日在臉書粉專「二條線閨蜜 陳菁徽醫師」發文分享自己收治了一位43歲婦人，對方29歲初戀即結婚，14年來積極備孕、吃過幾次排卵藥，近期拿著10年前的檢查報告找上她。陳菁徽看診時得知，婦人的先生始終不願檢查自己的精蟲，只堅持要自然受孕，雖然希望這對夫婦可以一起面對面討論，但也只好先作罷。

昨日婦人再度獨自掛號，陳菁徽詳細解說各項抽血指數，搭配最新醫學期刊圖表，向對方推薦透過試管受孕，沒想到婦人突然潸然淚下，表示兩人已在上週五簽字離婚，「他說既然我無法自然受孕，那結婚也沒什麼意思」，不過診間的醫護團隊聽了，卻是一致恭喜婦人離婚，認為婦人成功找到解答、根本不用哭，同時也安慰對方未來能夠帶新對象來找她檢查。

對此，許多網友紛紛回應「真的太值得慶祝了！恭喜她重獲新生！」、「這樣的男人，離婚才是真幸福！」、「渣男欸根本」、「讚欸離開爛男人」、「新對象幫忙檢查精蟲很重要」、「不願意面對真實的自己，把責任全部給女生擔，離得好！」