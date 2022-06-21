薪水追不上物價房價上漲速度，讓許多年輕人不想結婚，一名網友一直被親戚勸說去考公務員，考上後就有人會介紹對象認識，讓他好奇是真是假，不少網友則點出關鍵，認為親戚說的不算錯，但僅對女生才會加分。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己一直被親戚推薦去考公務員，還舉了許多例子佐證，聲稱只要考上公務員沒多久就結婚了、會有一堆人搶著要介紹對象，讓他心存質疑「現在公務員行情真的這麼好嗎？」

貼文引起網友討論，不少人認為目前婚姻市場上，公務員只對女生有加分，「那是女生啦，男生滾一邊」、「女生有可能，男生洗洗睡，不過真的要鄉下地方」、「超窮不會有人要，女生的話還可以」、「女的才會搶著介紹」、「對老古板來說公務人員行情真的很好」、「古時候是這樣沒錯，現在不好說」。

也有人直言，男生當公務員的薪資會被嫌太少，「男生就別傻了，公務員那5-6萬薪水，怎麼買台中1800萬的三房」、「這年頭公務員的薪水讓一堆舉人離職」、「公務員那個薪水有啥吸引力可言」、「你先去考個清潔隊員看看。實驗才是真理」。