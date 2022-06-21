核電的減碳能力倒底如何？法國電力公司(EDF)剛剛發布的一份資料顯示，以法國核電機隊為例，大約是平均電力每千瓦小時 (kWh)，排放的二氧化碳 (CO2)不到 4公克。而且這些所謂的碳排放，大部分都在建廠與運作的初期階段產生。

世界核能新聞(WNN)報導，雖然核能發電的原理並沒有燃燒的過程，但是許多反核人士堅稱，核電在建廠與採鈾礦時期，就會產生大量二氧化碳，不能稱為潔淨能源。因此法國電力公司再次進行核電碳足跡的研究，並於6月16日發表。公司表示，這份報告是綜合評估的，不僅與氣候變化標準有關，還加入其他9項環境影響標準，研究方法是標準化的、非常嚴格的，並且有大量專業人士和獨立專家小組的嚴格審查，其互補性符合 ISO 14044 和 ISO/TS14071 的要求。

分析發現，核電廠供電每千瓦小時大約排放3.7公克的二氧化碳，57%排碳屬於建廠階段，而生產階段佔28%。建築造成的排碳佔16%，主要貢獻者是水泥（6%）、非合金鋼（3%）和鋼筋（2%）。要是核電廠退役，碳排放只佔邊際份額的3%。

研究還指出，核電廠運作愈久，碳排放就愈少，與運轉40年而停機的核電廠相比，延役到60年的反應爐，其運行壽命碳足跡減少可再降低，約是每千瓦小時3.4公克。

EDF 表示，研究結果證實核電廠的低碳性質。

另外，該公司指出，國際上也認為核電相當低碳，不過數字有點高估，聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC) 的參考數字是「每千瓦小時排放12公克」；法國環境與能源管理署 (Ademe) 的參考數字是「每千瓦小時排放6公克」。

相比之下，燃氣發電廠的排放量為「每千瓦小時418公克」燃煤發電廠的排放量是「每千瓦小時 1058公克」。至於可再生能源，法國風能是「每千瓦小時10公克」左右，太陽光能「每千瓦小時30公克」左右。

法國電力公司表示，得益於核能和可再生能源，在法國生產的電力超過97%不排二氧化碳。該公司經營著56 座核反應爐，還有1座正在建造中。