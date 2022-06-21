高雄市輕軌馬卡道站21日發生站體玻璃牆爆裂，經警方鑑識後發覺應是人為破壞，經調閱監視器後，竟發現疑似遭不明人士以不明槍械射擊，經調閱監視器後發現可疑車輛，循線查出2名男子到市區購買BB槍後，回家途中，竟搖下車窗朝輕軌站體玻璃牆射擊測試威力，鼓山分局立刻在4小時內將2嫌逮捕到案，依法將BB槍沒入，2人還要賠償高捷公司2萬4000元修復費用。

高雄輕軌玻璃牆爆裂破案！2男買BB槍，異想天開試槍朝站體開1槍擊破玻璃，4小時內就被逮。(戴志揚翻攝)

鼓山分局調查，21歲的陳男與22歲的柯男，昨(20日)前往市區購買BB槍，駕車返程途中疑情緒過嗨，於行經鼓山區馬卡道與華安街口輕軌C19站體時，見站體玻璃竟突發奇想，以新購買之BB槍測試威力，以鋼珠彈擊發導致站體玻璃破裂。

高雄輕軌玻璃牆爆裂破案！2男買BB槍，異想天開試槍朝站體開1槍擊破玻璃，4小時內就被逮。(戴志揚翻攝)

高雄輕軌玻璃牆爆裂破案！2男買BB槍，異想天開試槍朝站體開1槍擊破玻璃，4小時內就被逮。(戴志揚翻攝)

內惟派出所員警於21日上午7時許接獲輕軌司機報案，立即成立專案小組，擴大調閱週邊監視器影像，逐一比對案發時經過之可疑涉案人車，在4小時內即神速破案。涉案犯嫌經警詢製作筆錄後，除依法沒入所起出之犯案BB槍、瓦斯鋼瓶與鋼珠彈，並協助捷運公司就毀損玻璃回復原狀之相關費用照價賠償，後續將依毀損公物罪嫌函送高雄地檢署偵辦。