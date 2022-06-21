「富樂快篩」事件延燒，食藥署長吳秀梅20日親上火線，強調是廠商用黑心商品混充，檢調也已介入調查，被資深媒體人黃揚明質疑「推給廠商，隱匿資訊」。前民進黨立委郭正亮今(21日)表示，衛福部長陳時中若參選台北市長，一定會被食藥署這個議題K死，甚至可能因為這個問題落選；他若是陳時中，康復出關之後，第一件事就是撤換吳秀梅。

郭正亮今在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，吳秀梅召開記者會澄清，行政院長蘇貞昌第一時間出來挺，因為陳時中是要用防疫成功參選，怎麼能在這部分認錯，陳時中沒責任嗎？快篩亂搞、舞弊，甚至還要檢調下去查，衛福部長沒有事嗎？這樣陳時中怎麼參選，這是政治原因。

郭正亮接著表示，陳時中把這件事情看得太小，認為這件事情對他沒傷，但是很多人會質疑吳秀梅就是他護航、包庇的、所以不讓人家追辦。

郭正亮認為，陳時中出來選就是在賭一攤，在賭防疫成功，而防疫英雄是沒有缺點的。但是食藥署這個議題一定會K死陳時中，搞不好陳若敗選就是因為這個問題。郭正亮甚至直言，他若是陳時中，康復出關之後，第一件事就是把吳秀梅撤換，這不是又加分嗎？