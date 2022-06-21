據日本共同社報導，20日下午，日本首相岸田文雄與日本銀行（央行）總裁黑田東彥在首相官邸進行會談，就近期外匯市場動向交換了意見。會後，岸田表示雙方在會談中談到日圓急劇貶值，並認為是「令人擔憂的問題」。

黑田在會談後接受採訪時稱，日圓貶值會給企業的經營計畫帶來各種不確定性，並表示「不希望這樣（持續貶值）」。黑田還說，他將關注外匯市場的動向，「與政府合作進行妥善應對」。

近期日圓持續貶值，日圓對美元匯率一度跌至24年來低位。

美國聯邦準備理事會（Fed）6月15日決定升息75個基點（3碼）。這是聯準會自1994年以來單次最大幅度的升息。日本銀行17日召開貨幣政策會議，決定將維持超寬鬆貨幣政策。這一決定宣布後，日圓對美元匯率應聲下跌1.8％。共同社分析，鑒於日本與持續大幅升息的美國間利率差擴大，日圓對美元貶值或將加速。日圓在理財方面不具優勢，將更易遭到拋售。

黑田17日下午在記者會上警告，日圓近期快速貶值「不利」日本經濟。他說，日圓匯率波動應穩定，反映經濟和金融基本面。日本央行需要密切觀察匯率市場走勢。