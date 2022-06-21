汪東城21日到台北小巨蛋欣賞《獅子王》音樂劇。（寬宏藝術提供）

陳謙文（左）、楊小黎21日到台北小巨蛋欣賞《獅子王》音樂劇。（寬宏藝術提供）

高捷21日到台北小巨蛋欣賞《獅子王》音樂劇。（寬宏藝術提供）

百老匯音樂劇《獅子王》本次來台巡迴49場，台北場進入倒數階段，高捷、汪東城、范筱梵、陳謙文、楊小黎、男團「C.T.O」等藝人今（21日）也到場欣賞。以《麻辣鮮師》中「小孟」一角走紅的范筱梵帶著孩子們一起來欣賞，難得公開受訪，透露最近剛回台灣，希望先把家安頓好，再開始安排工作。

范筱梵2011年和廣告公司老闆Johnny結婚，婚後便淡出螢光幕，定居在泰國專心照顧2個孩子，然而2018年卻老公和2女共浴的鹹濕影片竟遭瘋傳，讓2人關係一度生變，她今表示，這次回來就會在台灣定居，「有些工作都在洽談中，但會希望先把家安頓好，戲劇也還是會想要回去，這是我一直以來最喜歡做的事情，最快可以跟觀眾見到面的話」。

近期忙著開箱公仔的汪東城笑喊「從過年一直（開箱）到現在，有點不務正業了，應該可以開成主業」，一聽到《獅子王》來台演出趕緊抽空前來，「畢竟這是陪伴我們大家成長的經典故事，《獅子王》是百老匯的三大經典之作，期待動畫要如何真實的呈現在觀眾眼前，以及剛開場的那個宏亮聲音，也聽說彭彭和丁滿有彩蛋，不知道會不會講台語」。

楊小黎高中時曾體驗過一次，時隔多年再次來看演出，她說自己最期待「吉娃娃」那段（指開場曲〈Circle of Life〉），每次都會看到熱淚盈眶，「我覺得音樂劇中的音樂感對於戲劇來說是增加豐富性」。一同前來的陳謙文也在日本看過一次，「很開心現在在台灣就可以看到」，最喜歡長老狒狒拉飛奇在懸崖旁把小獅子舉起那幕，笑曝「我在家也都會這樣舉我的貓」。

近期工作滿檔的高捷則是首度來看，「這次帶家人來看，之前對《獅子王》的印象是停留在卡通，很期待可以看到現場音樂劇的演出」；「C.T.O」仕偉則說：「很喜歡裡頭幾個經典曲目的橋段，期待可以一起唱！」並透露成員們都是是華岡藝校畢業，「在學校就是以戲劇為主來訓練，所以當然也是很期待能有演出音樂劇的機會」。