香港男星古天樂踏入演藝圈超過28年，在戲劇和音樂方面都寫下亮眼成績，而多年來投身慈善公益，低調行善更是令民眾佩服；最近余文樂和多年好友吳彥祖聊到成為藝人後，現階段對工作的看法，兩人不約而同提到另一位好友古天樂，透露都曾問過對方為何不停下來休息，他的回答暖哭大票網友。

余文樂自己的網路節目《Inside Out》第二季第5集邀請到，目前移居美國並成為當地職業賽車手的昔日男神吳彥祖當嘉賓，好哥們時隔3年沒見面，這次碰面彼此更有話聊，聊車、家庭和事業，有默契地分享對於從影20多年，卻都沒有機會合作，余文樂無奈笑說，「我們沒有一起工作過，大概就是有他就沒有我，每次都擦身而過」。

而吳彥祖被問到是否因為當賽車手而減少拍戲，他表示沒有不想拍戲，只是到了現在這個階段，想挑選適合演出和自己喜歡的；兩人現在都有了「爸爸」的身分，對自己要求也更高，吳彥祖坦承有孩子後也影響對演藝工作的想法，「不想一直拍戲，而小朋友不認得自己，不知道爸爸是一個怎樣的人」。

訪談中，余文樂也透露自己過去和古天樂一起工作時，看到他幾乎沒停下來拍戲過，不免好奇開口問「為什麼賺那麼多錢，這麼累還不停下來？」但古天樂的回答讓他心生敬佩，「古天樂跟我說，『你以為我不想停嗎？你知道我一個月要發多少薪水給員工？如果我不做，他們就沒有工作』。據悉，古天樂每個月要給員工的薪水高達港幣400萬（約新台幣1500萬元），難怪在工作上沒有絲毫鬆懈。