國泰金控展現金融科技實力，即日起推出智能客服「阿發」全新服務，客戶可直接透過國泰證券智能客服「阿發」線上申購ETF IPO，首檔結合國泰投信推出「國泰全球數位支付服務ETF（股票代號：00909）」IPO線上申購。

有國泰證券帳戶，即可在募集期間內24小時線上辦理，不用到現場排隊，免除紙本申購流程，6月24日前快找阿發輕鬆跟上數位經濟的百兆錢潮。

國泰金控內部統計，2021年全台共有12檔ETF IPO，其中5檔ETF募集金額超過50億元，以國泰投信「國泰智能電動車ETF(00893)」為例，根據投信投顧公會統計，這檔ETF在成立當月月底(2021／6／30)的基金規模高達新台幣134.47億元，其中，85％都是透過臨櫃申購。

國泰金控觀察，客戶臨櫃必須配合各機構營業時間，填寫6份以上、數10個欄位的紙本申購書，加上排隊時間，申購流程相當麻煩，為了提升客戶體驗，國泰金控將集團智能客服阿發再升級，利用阿發可擴充的高度應用性，以網頁程式開發API介接方式串起旗下各子公司的業務，此次再推國泰證券和國泰投信合作，讓原本IPO申購的紙本、人工作業能夠快速轉到線上，並且提供24小時的服務，為線上服務再創里程碑。

國泰證券智能客服阿發最新的ETF IPO申購功能，首檔可申購國泰投信6月20日推出的「國泰全球數位支付服務ETF（00909）」，此檔ETF追蹤「Solactive全球數位支付服務指數」，聚焦國際3大支付生態系，包括數位支付、數位資產軟體、數位資產基礎建設，是目前最完整涵蓋全球數位支付生態系的ETF，6月20日上午9：00至6月24日下午16：00募集期間，每股15元即可入手；申購方法簡單易懂，最快3分鐘即可完成，享受創新的數位體驗。

國泰金控採One Chatbot集團策略，2018年起正式推出智能客服阿發，上線以來陸續導入金控旗下人壽、銀行、產險、證券與投信五大子公司，目前每月平均使用量逾100萬人次，96％以上用戶給予滿分評價。未來阿發將持續升級轉型，成為國泰全客戶專屬的「智能助理」，讓客戶皆能在數位通路享有客製化的VIP數位體驗。