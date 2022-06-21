50歲男星黃維德曾是民視當家小生，2008年在有女友的情況下，被拍到和已婚伊能靜牽手，引起外界撻伐。將事業重心轉往大陸多年的他，昨（20日）在微博發布一組自拍照，卻沒人立即看懂其中的巧思，讓他忍不住大嘆：「竟然沒人懂我在自拍時的平衡美學造詣」。

黃維德從2005年開始進軍大陸演藝圈，近年憑著《瑯琊榜》、《開封府》等作品備受觀眾喜愛，他也時不時透過微博分享生活日常，昨（20日）上傳4張照片，寫道：「趁著今日不冷不熱，來張觀光四連拍吧。」只見他站在附近有很多高樓大廈的眺望臺，拿著手機自拍，從遠處一看，穿著全身黑的黃維德身形依舊高挑修長，未減當年的小生帥樣。

50歲黃維德身形高挑修長。（圖／微博@黃維德）

50歲黃維德臉蛋沒太多變化。（圖／微博@黃維德）

另外兩張照片是半身照，可以看到黃維德將鬍子刮除，露出白淨的臉蛋，一頭短髮烏黑濃密，整體膚況也相當不錯，沒有留下太多歲月的痕跡，唯獨眼皮略為浮腫，但高顏値還是不被影響，且其中一張他還對著鏡頭吐舌頭，模樣相當俏皮。

許多網友紛紛留言誇讚：「帥可以是一個字，也可以是三個字，也可以是五個字：黃維德老師」、「救命，這就是老男人的魅力嗎」、「第一張真的好年輕啊」、「吐舌頭萌萌噠」，黃維德所屬工作室還以官方帳號搞笑地表示：「這位年輕人請問我老闆呢？」，不過黃維德刷一排看下來，似乎沒很滿意，忍不住留言感嘆：「我很孤獨，因為竟然沒有人懂我在自拍時的平衡美學造詣。」不少網友開始七嘴八舌地討論黃維德口中的美學造詣到底是什麼，最高讚數的留言為：「哦我懂了，室內室外、戴眼鏡不戴眼鏡、吐舌頭不吐舌頭、動靜各一張是吧？原來這就是黃維德的平衡美學。」但截稿之前黃維德未說明正確解答。