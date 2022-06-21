美式賣場好市多的自有品牌牛奶，是不少會員必買的商品之一，營養師Kevin分享，曾在賣場聽到民眾對話，稱該品牌的牛奶保存期限長，一定是加了防腐劑，對此他解釋，牛奶的保存期限與殺菌方法有關，該品牌牛奶為保久乳，採用「超高溫瞬間滅菌UHT」殺菌，因此保存期限較長。

營養師Kevin在IG發文表示，有次去好市多買牛奶時，聽到有小朋友問媽媽，「為什麼這個牛奶可以放這麼久啊？」對此媽媽回答，「一定是有加防腐劑啦，所以這個不好我們不要買」，讓他相當傻眼。

Kevin解釋，牛奶保存期限的長短，與殺菌方法有關。一般牛奶是採用「巴斯德殺菌法」殺菌，該技術加熱的溫度不會使牛奶沸騰，仍能將其中的致病菌消滅掉，但無法做到完全無菌的效果，因此保存期限較短，也須冷藏保存。

而好市多的自有品牌牛奶屬於保久乳，採用「超高溫瞬間滅菌UHT」殺菌，可以達到完全滅菌的效果，因此保存期限較長，亦可常溫保存。此外，因該技術加熱溫度夠高，會使牛奶產生「梅納反應」，改變牛奶的口感和味道，如電視廣告上常聽到的濃、醇、香，就是牛奶經過UHT滅菌後產生的味道。

至於保久乳經高溫加熱後，營養成分是否會被破壞掉？Kevin指出，根據台灣營養成分資料庫數據顯示，牛奶和保久乳的熱量、三大營養素（蛋白質、醣類、脂質）和鈣質幾乎沒有差異，因此不用擔心保久乳會比較沒有營養。