美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)本周將赴國會，就貨幣政策發表證詞，預料鮑爾將重申不惜一切壓低通膨的決心。隨著近來商品價格已有下跌的跡象，加上股市短線浮現超跌訊號，全球股市周二全面強勁反彈。

周一休市的美股一掃上周的連黑低潮，道瓊工業指數大漲逾400點或1.4％，重新站上3萬點大關，標普5百與那斯達克指數分別激升1.7％與1.8％。標指上周總共暴跌5.8％，創逾2年來最大周線跌幅。

歐股周二全面跳空開高，德國股市早盤大漲1.3％，法國大盤飆升1.9％，英國股市漲高0.7％，Stoxx 600泛歐股市指數勁揚逾1.1％。

亞股周二普遍收高，日經指數大漲1.8％，香港恆生指數勁揚1.9％，台灣加權股價指數暴漲2.4％。

Vital Knowledge分析師柯利薩夫里(Adam Crisafulli)表示，「今日股市反彈並非單一原因造成，包括布蘭特期油較波段高點已回跌10美元、美國總統拜登將出訪沙烏地阿拉伯磋商能源生產、鐵礦砂與銅等商品近來也下跌。若商品持續下滑趨勢，將可去除股市的一大下壓。」

Optimal Capital策略部主管史黛西(Frances Stacy)指出，「市場有一說法是股市已經觸底，同時也呈現超賣，Fed已將打通膨列為第一要務，這對股市短線來說可能是偏多。」

鮑爾本周三、周四將分別到參院銀行委員會與眾院金融委員會就貨幣政策發表半年一度的證詞，由於上周Fed才剛一舉升息3碼，創近30年來最大升幅，市場將聚焦鮑爾的貨幣政策報告。

SPI資產管理公司合夥人經理英尼斯(Stephen Innes)表示，「市場不預期鮑爾會調整政策方針，大家可以預料他將重申Fed會依據經濟數據來制定決策。」

針對近來市場憂心經濟陷入衰退的問題，聖路易聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)周一表示，美國經濟未來幾個月應可持續擴張，不過他也警告，高通膨已對美國經濟構成重大風險。