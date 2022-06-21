不被挫折打倒的勇士！1名外送員日前在路上發現1名女同業大熱天在太陽下休息，不會找角落的陰影，一問之下才發現對方右腳是義肢，不方便停車，對方說因某次車禍，她的丈夫小孩全身亡，她獨活之下決定振作精神，當外送員，被問到如果遇到要爬樓梯送餐怎麼辦，她驕傲地說「我是殘但沒有廢」。

該外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，他日前早上騎車在路上發現1名女同業夥伴沒停車在陰涼處，反而是在大太陽底下，他上前詢問，對方稱因為陰影處不好停車，正當他心裡滿是疑問時，他才發現對方的右小腳是義肢，對方稱因為先前遭遇車禍，導致粉碎性骨折而截肢。

女外送員因某次車禍，她的丈夫小孩全身亡，她獨活之下決定振作精神，當外送員，被問到如果遇到要爬樓梯送餐怎麼辦，她驕傲地說「我是殘但沒有廢」。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該名女外送員說那場車禍讓她的丈夫、女兒都喪命，她明白生活還是得繼續，為了不讓父母擔心，她選擇做外送，原PO問她怎麼不坐其他正職，她說雖然台灣人相當友善，但不想在工作上麻煩到他人，原PO繼續問若遇到顧客要求爬樓梯送餐怎麼辦，她則說「我是殘但沒有廢」，讓原PO大讚不已。

其他網友紛紛留言「是殘，沒有廢，心態轉變的重要」、「聽到丈夫跟女兒都走了⋯⋯很心疼她的堅強」、「希望她能天天爆單」、「保佑這位夥伴以後一路順遂平安」、「在哪啊，如果叫外送點到他，一定給爆小費」、「我是店家，遇過不少特殊情況的外送員，真的很佩服他們的毅力」。