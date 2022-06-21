據外媒報導，英軍參謀長桑德斯近日示警第三次世界大戰可能爆發，要求其部隊做好戰爭準備。然而，前民進黨立委沈富雄直言，他認為第三次世界大戰不會爆發，同時也指出，最終能決定戰爭是否結束的「解鈴人」，是烏克蘭總統澤倫斯基。

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《每日鏡報》（Daily Mirror）、《太陽報》（The Sun）報導，6月才就任英國陸軍參謀長的桑德斯（Patrick Sanders）將軍，近日告訴他的部隊，做好與俄羅斯軍隊在第三次世界大戰中對戰、並且擊敗俄軍的準備。近日也傳出烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）表示，8月底俄烏有望恢復談判，前提是烏軍要取得幾場勝仗。

沈富雄今（21日）在政論節目《少康戰情室》直言，他認為第三次世界大戰不會爆發，且過去兩次世界大戰的模式都與俄烏戰爭不盡相同，他指出，目前俄烏雙方打得勢均力敵，且置對方於死地的武器都已搬出，「雖然量的方面有差別，但是弱的那一方也足夠讓你完蛋！」因此雙方已達到互相嚇阻的程度。

沈富雄也提到，自己認為最終的「解鈴人」、能叫停戰爭的還是澤倫斯基，他指出，俄羅斯總統普丁與美國總統拜登都沒有停戰打算，「兩個大國都不願意停，那誰倒楣？烏克蘭倒楣！」終究還是得靠烏克蘭自己宣布停戰，「不應該這樣嗎？」同時他也「建議」澤倫斯基，可對美俄喊話：「若雙方要打，去烏國境外打！」