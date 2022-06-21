瑞磁生技（ABC-KY，簡稱瑞磁）21日參加群益金鼎證券2022第二季投資論壇，瑞磁表示，自有品牌腸胃道多元檢測試劑(GPP)與上呼吸道多元檢測試劑(RPP)需求暢旺、並授權客戶下單量增加，加上多項新產品持續按進度開發，追求在最短時間內將傳染病分子檢測標的，由目前的63項擴增到100項以上，成為傳染病多元分子檢測市場的領導廠商。

瑞磁4月、5月營收連續走高，累計前5月合併營收重返成長軌道，達新台幣1.28億元，年增10％，主要來自GPP銷售動能強勁年增124.2％，以及光學分析儀銷售年增80.9％。 公司看好下半年常態性檢測需求持續成長，並授權客戶訂單能見度高，愛德士今年的儀器訂單尚有50台預計於下半年陸續出貨，對全年營運仍審慎樂觀。

瑞磁進一步表示，日前公告與愛德士修訂技術與供貨合約，瑞磁將數位生物條碼(BMB)部分製程移轉給愛德士進行動寵物檢測專用的客製化開發；愛德士需在3年內支付瑞磁總額1200萬美元的技術授權金，其中，1000萬美元已完成支付，公司將與會計師研究認列營收方式。 愛德士是全球最大寵物檢測實驗室，每年至少檢測5000萬件貓狗的檢體，去年甫運用瑞磁技術完成血清檢測的商業化，今年隨即與瑞磁更深化授權合作。

而中國麗珠成功打入北京協和醫院供應鏈，並於60家醫院完成免疫分析儀安裝，帶動麗珠出貨試劑加速。 麗珠評估，中國有5000萬人有自體免疫疾病檢測的龐大需求。 隨其商化發展越臻成熟，將推升瑞磁BMB銷售量與試劑銷售分潤金的增加。

新產品開發部分則採多管齊下策略；隨全球大解封，流感病毒可能反撲，瑞磁開發的「免萃取新冠加流感七合一試劑」將於今年底完成臨床收案，預計明年上半年遞交510(K)上市許可申請。

堪稱世界首創、最全面的真菌診斷產品—25項真菌診斷套組，因市場應用多元，仍持續在多家醫院增加檢測方法之撰寫（protocol），目標年底前發布成果報告，進一步推廣到全美實驗室客戶。

傳染病分子檢測是一個非常具有發展潛力的市場，新冠病毒的大流行加速分子檢測的普及化，其中具有多元檢測技術的業者，挾成本與時間的雙重優勢備受國際市場的關注，去年GenMark與Luminex分別以17億美元、18億美元，被Roche與Diasorin併購，震驚業界，目前兼具多元檢測與高通量的自動化分子檢測專業廠商僅剩瑞磁生技，凸顯公司於產業的利基地位。

瑞磁指出，全美有300家地區型實驗室、600家大型實驗室，各個實驗室對傳染病分子檢測都有每年百萬美元以上的採購需求。 瑞磁將取得更多的市場份額，加速擴大營收規模。

此外，為擴大體現公司多元檢測技術能打破既有產業技術壁壘，開創藍海市場商機，公司也正開發性傳染病與抗藥性基因的合併檢測，以及開展血液腫瘤檢測與多元過敏原檢測的可行性實驗。