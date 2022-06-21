現任彰化縣長王惠美也是一路從議員、鎮長、立委，最後參選現場，2人若真的上演女女對決，肯定會掀起一波激戰，會比對決魏明谷、邱建富的戰役來得精彩。(翻攝王惠美臉書／吳建輝彰化傳真)

2022年選舉倒數不到160天，民進黨有意參選的包括魏明谷、邱建富、姚量議等人都動作頻頻，不過外傳21日總統蔡英文單獨約見立委黃秀芳談話，2人對談長達40分鐘，黃秀芳本人也證實此事，表示總統有提到徵召議題，但她認為還有很多事情必須克服，人選難定。

過去決戰濁水溪指得就是彰化，不過民進黨彰化縣長人選卻遲遲未見曙光，缺少母雞讓各地小雞們群龍無首，也讓綠營基層憂心，不過新上任主委楊富鈞就表示，目前已經啟動相關作業，最慢６月底會給答案，請支持者不要擔心，很快會明朗。

過去民進黨有意爭取縣長寶座的包括前縣長魏明谷、前主委邱建富、前北畜總經理姚量議等人，而黃秀芳過去被問到是否有意參選，始終都表達並沒有意願，如今總統單獨約見黃秀芳，可見徵召黃的機率倍增，可望被中央直接提名。

地方人士分析，過去秀芳都是支持邱建富要選縣長，畢竟他們同屬正國會派系，如果黃要出來選，恐怕會造成派系內鬥，邱已經準備許久，特別是還有魏明谷動作頻頻，若投入派系分裂，對整個大局來說也不利，因此是否徵召黃還有待觀察。

而今年51歲的黃秀芳，過去擔任前立委周清玉助理長達11年，過去擔任過3屆議員，2020年連任立委，經歷完備，現任彰化縣長王惠美也是一路從議員、鎮長、立委，最後參選現場，2人若真的上演女女對決，肯定會掀起一波激戰，會比對決魏明谷、邱建富的戰役來得精彩。