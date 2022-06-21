有一名自稱正妹閨密的網友表示，正妹朋友出外只要一通電話就有進口車接送，不只名牌包收不完，每個見過的男生都可以15分鐘之內愛上正妹，讓容易自卑的她相當羨慕。不過網友看了原PO和正妹朋友的相處後，一致認為若原PO的形容沒有錯誤，那麼連女生也會想和該名正妹當朋友。

原PO在Dcard發文表示，自己的正妹朋友非常厲害，追求的男生一個比一個高富帥，但是正妹都不會在社群上炫耀，取而代之的都是分享一些趣事或是生活上、工作上的近況。

原PO本來以為正妹有什麼必殺招式吸引異性眼光，沒想到一問之下對方回應，「我有自信啊，有個性、有自信、又認真工作，而且我很愛自己，自己都不愛自己的話誰要來愛你」，讓原PO感嘆「我也該停止羨慕，應該要開始有自信！」

對此，許多網友紛紛回應「他過得好不只因為漂亮，有自信也不只是因為漂亮。應該不難發現人家生活充實、工作認真，很努力在生活，讓自己變成值得自己喜歡的樣子，同時個性也很不錯。這樣的女孩本來就很容易擁有自信，更值得被大家喜歡」、「觀念很正確啊，重心放在自己生活上，專注自己，跟正妹過得很爽有什麼關係，『你愛自己的方式就是教別人怎麼愛你』」、「長相有影響，但聽起來真正吸引人的是個性跟社交手段。漂亮有個性，有自信，又認真工作，大家都喜歡吧連女生都想跟他做朋友」。