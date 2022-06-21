台中南區民宅傳大火，困民眾從2樓陽台跳下逃生。

台中市南區復興路一處民宅於晚間十時左右發生火警，現場竄出濃煙大火，消防局獲報後出動6分隊人車前往灌救。傳出疑似有2名受困民眾從2樓陽台跳下逃生，另外疑似有2人受困3樓。據了解目前受困4人皆已救出，1名女外傭OHCA。