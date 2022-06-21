台中南區民宅傳大火 2人跳樓逃生 1外傭救出OHCA 22:532022/06/21 中時新聞網 李啟箖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中南區民宅傳大火，困民眾從2樓陽台跳下逃生。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中南區民宅傳大火，困民眾從2樓陽台跳下逃生。 訂閱影音： 中時新聞網 台中市南區復興路一處民宅於晚間十時左右發生火警，現場竄出濃煙大火，消防局獲報後出動6分隊人車前往灌救。傳出疑似有2名受困民眾從2樓陽台跳下逃生，另外疑似有2人受困3樓。據了解目前受困4人皆已救出，1名女外傭OHCA。 輪胎行火警釀祖孫三代8死 新竹地檢漏夜相驗 輪胎行化成灰燼 屋主拒住旅館 堅陪家人牌位睡靈堂 香港電纜橋大火「橋身燒塌」 元朗、天水圍大停電波及港鐵 #受困 #民宅 #疑似 #大火 #灌救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 雷霆2000火箭卡彈 燒毀發射車 04:102022/06/21 政治要聞 疑錄下受困童「大叫媽媽」 輪胎行惡火鄰居視角影片曝 18:262022/06/16 社會 台中石岡壩放水釀6人受困 中水局籲戲水民眾勿輕忽 09:172022/06/20 社會 花蓮地震國家警報大響！木造房竄火舌 商家物品散落畫面曝 11:572022/06/20 生活 輪胎行縱火8死 長子「全套隔離衣」獨拜至親 向孩子上香泣不成聲 10:352022/06/17 社會 北市延平北路民宅火警 火勢撲滅暫無人傷 16:102022/06/17 社會 宜蘭民宅凌晨大火狂冒濃煙 疑堆放大量音響器材走火 08:362022/06/20 社會 男房客受困出租套房15小時 脫困後告白警察「感謝你的愛」 13:382022/06/21 社會 不是因洗碗爭吵！新竹孽子真正犯案動機曝光 父哀戚現身招魂 11:022022/06/16 社會 金門醉男夜闖民宅行竊失風 勇女扯衣、剪指甲當證物逮人 17:222022/06/19 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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