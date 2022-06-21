華為近日推出了進階版的HUAWEI WATCH GT 3 Pro，升級了兩大運動內建模式之餘，更提出超過100項運動模式及健康管理功能，可是個人專屬的貼心健康管家，更採用1.43吋藍寶石玻璃鏡面及鈦金屬表身，搭配鈦金屬3D旋轉表冠及326PPI全彩螢幕，外型上能顧及時尚之餘，更新增了30米自由潛水運動模式，能提供即時潛水資料、潛水安全提醒及下潛與提前準備等資訊，另外高爾夫球運動模式更進化成提供練習場模式，可給予揮桿姿勢及各種握桿手法示範、紀錄專業的揮桿資料等功能，同時內建百種以上運動模式，還有心率、SpO2血氧、睡眠、壓力偵測等健康偵測功能。

HUAWEI WATCH GT 3 Pro，運動款推出曜石黑色，定價1萬990元，時尚款推出星雲灰色，定價1萬1490元。（華為提供）

另同步帶來全新HUAWEI WATCH FIT 2， 主打超窄邊框、輕薄時尚設計，除了97種運動模式以外，更全新推出有聲獨家健身動畫，提供針對不同訓練類型，提供熱身、拉筋等課程，方便使用者自行進行不同的運動鍛鍊，同時還支援持續10天的標準使用，或7天的重度使用續航力，還有包括血氧、心率、睡眠、壓力偵測和健康生活等健康追蹤功能，或可在運動健康APP中設定專屬睡前、起床、補水、活動，以及制定每日任務提醒，預計7月1日開放預購。