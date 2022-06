46歲「性感女神」林熙蕾近年來專注在家庭,雖較少推出新作品,但她仍時常在社群分享日常美照;去(2021)年她曾曬出海邊純白比基尼美背照,美麗火辣又優雅,完全看不出年齡。過年前她與曾合作電影《奪命心跳》的影帝梁家輝睽違10年重逢,顏值犯規被港媒形容「喝了防腐劑」。前兩天是歐美港澳人過的父親節,林熙蕾PO出老公楊晨摟著兩個女兒的暖笑溫馨家庭照,直誇他是「世上最幽默可愛的爹地」,幸福洋溢。

台灣習慣在8月8日過「爸爸節」,港澳民眾則多沿襲歐美傳統,於6月第3個星期日過「父親節」,大陸民間近幾十年也都以這天為父親節;林熙蕾2011年和富商楊晨結婚後就移居上海,淡出演藝圈專心在家相夫教子,前(19日)適逢父親節,她特地貼出老公摟著女兒的甜照曬幸福。

林熙蕾寫道:「Happy Father’s Day to the most humorous, loving dad in the world! Thank you for being there for the girls all the time! We love you so much!」,意指:「父親節快樂,世界上最幽默、最慈愛的爹地!謝謝你總是花時間與我們的女兒們相伴,我們都超級愛你!」

透出溫馨感的黑白畫面中,老公楊晨暖笑摟著他與林熙蕾所生的兩個愛女,兩個女兒也把臉轉向近靠在爸爸臉頰旁,看得出父女感情相當親密;網友們也被這幸福畫面閃爆,紛紛祝福:「父親節快樂」、「妹妹笑了,爸爸魅力大」、「祝平安健康」、「為這麼棒的爹地煮一頓好吃的吧~」。