中國大陸日前以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，根據台灣民意基金會21日公布的最新民調顯示，有近1成7的民眾覺得基本上合理，近6成5覺得不合理。基金會董事長游盈隆認為，中國大陸此舉恐讓台灣社會內部引起相當普遍的、直覺的不滿。有網友痛批：「被打壓後政府沒作為？就是軟腳蝦！」

台灣民意基金會21日在官網發表6月民調報告，主題是「瘟疫與戰爭威脅下的台灣民主」，有一題為「中共（中國）當局兩天前宣佈將從6月13日起禁止台灣石斑魚進口，您覺得中共當局這項作為合不合理」，結果有3.2％的民眾覺得非常合理、13.4%認為還算合理、31.5%認為不太合理、33.3％認為一點也不合理、18.5%則為沒意見、不知道、拒答。

游盈隆指出，其實這次中國大陸禁止石斑魚進口，如同當初禁止台灣水果如鳳梨、釋迦、蓮霧等進口一樣，讓台灣民眾有一種「找碴」的感覺，這往往引起可觀的政治效應而有利台灣執政當局，因此這次中國大陸的禁令很明顯地已激發「石斑魚效應」，未來此種效應會不會繼續擴大，值得觀察。

許多網友在相關新聞下方留言，「現在是台灣人都對民進黨不滿吧」、「被打壓後政府沒作為？就是軟腳蝦」、「也許真的被驗出用藥，台灣食安真的安全嗎，大家心知肚明」、「就算百分百認為不合理，執政黨有作為嗎？」、「政治因素苦了人民」。