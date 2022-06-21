沛納海 (Panerai) Submersible系列潛水表，向來是最受表迷歡迎的表款，其中又以44mm最為熱賣。近幾年沛納海多以小表徑款為主力，成功開發女性消費者客層，今年沛納海重新推出44mm大表徑Submersible系列精鋼潛水表，讓男性表迷為之振奮，一推出立刻湧入大量訂單，幾乎是「來一只賣一只」，十分搶手。

沛納海Submersible QuarantaQuattro腕表Pam1287，採用eSteel回收鋼材，表徑44mm，34萬1000元。(Panerai提供)

於1998年問市的Submersible系列潛水表風格陽剛，設計靈感源自1956 年為埃及海軍製作的L’Egiziano腕表，當時的表徑就是44mm，表徑，今年Submersible 44mm強勢回歸，加上現有的47mm和42mm，提供消費者不同尺寸的佩戴需求。

沛納海Submersible QuarantaQuattro腕表Pam1232，表徑44mm，54萬元。(Panerai提供)

今年全新上市的ubmersible表款，包括採用Carbotech碳纖維及精鋼材質打造的表款，全新配色源自海洋軍事風。採用回收鋼材eSteel打造的Submersible表款，表盤有軍綠、鐵灰和海洋藍三種選擇。另有與美洲盃帆船賽義大利Luna Rossa船隊聯名的特別版，也同樣是44mm。