演技派女星潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）去年拿下奧斯卡影后後，片約如雪片飛來，主演的迷你影集《婚姻場景》（Scenes from a Marriage）廣受好評，與安海瑟薇攜手主演《母親的主能》（Mothers’Instinct）目前也在拍攝中，除此之外，她也接下GUCCI珠寶廣告代言人，詮釋GUCCI歡愉花園系列（Hortus Deliciarum）珠寶的時尚魅力。

演技派女星潔西卡雀絲坦接下GUCCI珠寶廣告代言人，詮釋GUCCI歡愉花園Hortus Deliciarum系列珠寶的神秘之美。（GUCCI提供）

今年45歲的潔西卡雀絲坦從影已逾20年，影劇事業如倒吃甘蔗，尤其去年以《神聖電視台》榮獲奧斯卡金像獎最佳女主角獎，一步步邁向巔峰，演技備受肯定，去年她在迷你影集《婚姻場景》飾演與丈夫貌合神離、有了外遇的妻子，還因為影集大受歡迎，被批評是間接造成歐洲離婚率攀升的主因。

潔西卡雀絲坦日前穿GUCCI粉紅禮服、佩戴GUCCI珠寶走東尼獎紅毯。（GUCCI提供）

潔西卡雀絲坦受邀拍攝GUCCI珠寶，以影后的超強氣場詮釋「壯遊」歡愉花園的廣告主題，她在影片中身穿寶藍色與紫色禮服，佩戴GUCCI本季最具代表性的Hortus Deliciarum歡愉花園珠寶，代表了她在人生旅程中積累的紀念品，她也分享拍攝影片的心情：「感謝GUCCI的邀請，讓我在GUCCI珍寶中盡情搖擺」。

：GUCCI黃金獅頭耳環，鑲嵌紅色尖晶石、祖母綠、帕拉伊巴碧璽和鑽石，約2260萬元。（GUCCI提供）

Hortus Deliciarum歡愉花園系列珠寶是GUCCI創意總監Alessandro Michele操刀設計的珠寶作品，風格跨越了時空，從19世紀中期開始直到今日，既復古優雅，又兼具前衛新意，猶如展開橫跨數百年的時空旅程。

GUCCI香檳碧璽和鑽石戒指，約560萬元。（GUCCI提供）

GUCCI馬賽克項鍊，鑲嵌綠柱石、粉紅色尖晶石、橄欖石和鑽石，約1935萬元。（GUCCI提供）