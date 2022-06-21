金鐘得主簡嫚書、連俞涵和黑嘉嘉今天出席醫美品牌發表會，33歲的簡嫚書透露，有了科技的幫助，她可以很不心虛地演18歲的高中生。笑說科技延伸了演員的演藝生命，如果能當畢不了業的女高中生，也算是種成就。

簡嫚書已是兩個小孩的媽媽，她說生產後臉上的膠原蛋白雪崩式地流失，幸好有保養品和醫美的幫忙，「雖然我的視覺年齡看起來很小，但眼角的細紋、脖紋在鏡頭前藏不住。」問她目前的狀態角色跨度最小能下探幾歲？她吞吐地笑說：「應該18歲吧！再小就會心虛了。」她說2022下半年有許多戲劇作品，但目前還在保密階段，說到今年的金鐘，她說雖然沒有作品報名，但期待能當頒獎嘉賓，心情輕鬆地參與電視人的盛會。

連俞涵平時飽受敏感肌所苦，常給人「很害羞」的形象，做了醫美後，素顏也很亮。「最美棋士」黑嘉嘉表示職業關係，有空就狂塗護手霜，問到身體最滿意的部位？黑嘉嘉嬌羞地說：「我覺得我睫毛很長。」那個部位有改進空間呢？她指著臉頰說：「這邊肉了一點，因為我控制不了自己的嘴。（笑）」除了依靠科技，黑嘉嘉也利用運動維持身材，除了一週一次的皮拉提斯課，也會邊敷面膜邊推臉。

有趣的是，開設圍棋教室的黑嘉嘉，竟然不喜歡飽滿的膠原蛋白，「希望可以減少一點」想靠醫美讓自己有張「成熟臉」，原因是想維持老師的威嚴。開設一年的圍棋教室已經累積4千名學員，她希望透過圍棋訓練小朋友的專注力，也能提升他們的心理素質，特別是對輸贏的心態，「輸棋沒有關係，最重要的是從這盤棋當中學到什麼。」

報名成為黑嘉嘉學生的名人除了YouTuber阿部瑪利亞、阿滴還有歌手品冠的小孩，黑嘉嘉說看到學生自發性地練習是她最大的成就感來源。