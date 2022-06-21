新加坡衛生部今晚表示，受到Omicron亞型變異株BA.4及BA.5傳播的影響，過去一週新增的社區病例較前一週多了23%。此外，新加坡今天新增逾7000人確診，創下2個多月來的新高。

據衛生部統計，新加坡今天新增7109人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），絕大多數是本土案例。過去28天新增的確診案例中，99.7%為輕症或無症狀。

另外，衛生部發布新聞稿表示，過去一週的社區案例與前一週相比，增加了23%，這主要是因為BA.4及BA.5傳播的緣故。

衛生部指出，雖然目前大多數確診案例仍是感染BA.2，但感染BA.4及BA.5的比例正在上升。過去一週約有30%的社區案例感染BA.4及BA.5，估計BA.5將占本週所有確診案例的25%。

衛生部表示，BA.4及BA.5具有較高的傳染力，確診數很可能會持續攀升。國際及當地數據顯示，感染BA.4及BA.5的嚴重性與先前較早出現的Omicron變異株類似。

同時，衛生部強調接種疫苗仍是重要防線，可避免染疫後出現重症。為此，強烈建議70歲及以上的長者接種第二劑追加劑，其他年齡層的民眾應盡快接種基礎劑及至少一劑追加劑；衛生部近期將派出流動接種團隊為年長者施打追加劑。

衛生部表示，自23日起，將再有5家檢測及接種聯合中心啟用，加上先前已啟用的5家，屆時將有10家檢測及接種聯合中心投入運作。其中9間將提供輝瑞及莫德納疫苗接種；位於碧山的檢測及接種聯合中心則提供諾瓦瓦克斯（Novavax）及輝瑞疫苗。

根據最新統計，新加坡92%人口已完整接種，77%接種追加劑。截至今天，新加坡累計137萬8090起確診案例，其中1405人病故。