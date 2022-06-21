《空軍雜誌》（Air Force Magazine）20日報導，聯邦眾議院軍事委員會（HASC）不僅禁止美國空軍先退役部分F-22「猛禽」（Raptor）戰機，還進一步要求該軍種將所有F-22升級至Block 30/35版本；美國空軍先前表示，目前訓練用的F-22 Block 20過於老舊，升級費用高得「無法承受」。

根據報導，聯邦參議院軍事委員會（SASC）先前禁止美國空軍在提出能「避免任何戰備或戰鬥能力下降」的培訓計畫前，讓任何還具備任務能力的F-22先行退役；眾院軍委會則在其2023財年《國防授權法案》（NDAA）草案中提出類似要求，且更進一步指示該軍種「升級所有現存F-22」，讓其全數擁有Block 30/35版本的任務系統、感測器，以及武器使用能力。

一名眾院軍委會助理透露，委員會內的民主、共和兩黨成員已達成共識，要讓所有F-22都具備作戰能力。另一名助理指出，美國空軍10多年前停產F-22時，曾承諾即使是訓練用機，也擁有在必要時參與戰鬥的能力；而在該軍種退役所有F-15C、砍半F-15EX採購數量、F-22後繼者「下一代空中優勢」（NGAD）計畫狀況比最先提到的還艱難之下，眾院軍委會將要求美國空軍實現當年的承諾，降低於未來戰場失去空中優勢的風險。

美國空軍先前表示，在第一線的F-22 Block 30/35不斷獲得新能力之下，訓練用的F-22 Block 20已影響戰訓銜接速度，且這批戰機維護費用昂貴、約10億美元（約新台幣300億元）的升級費用又高到「無法承受」，故要求先退役33架F-22 Block 20。