【愛傳媒特約記者吳思賢報導】知名經濟學者莊春發教授驚傳過世！消息傳來，許多朋友都表示非常意外並且哀悼。

莊春發教授活耀於學界，因為研究產業政策多年，跟政界也都有來往，交往非常廣泛。雖然從學校退休，還是相當積極進行研究與撰寫文章，也經常出席相關記者會與論壇，並且擔任企業獨立董事，去年（2021年）九月時，還將文章集結出書，書名為《台灣視訊產業的問題與解決》，邀請多位傳播學者寫序及推薦，包括國家通訊傳播委員會第一任主委蘇永欽教授、通傳會前主委石世豪教授、世新大學副校長陳清河教授、通傳會前委員翁曉玲副教授、知名律師謝穎青、以及臺灣藝術大學廣播電視學系賴祥蔚教授。

莊春發教授1952年出生，苗栗人，台北師範專科學校畢業，後來到東吳大學經濟系獲得學士學位，再到中興大學經濟研究所獲得碩士學位。曾任中興大學法商學院經濟系教授（後改制為台北大學經濟系教授），中央大學產業經濟研究所兼任教授、東吳大學法律研究所兼任教授，專長為產業經濟學、反托拉斯經濟學，最近幾年對於傳播產業的經濟議題也有許多關注。

莊春發教授往生的消息傳來，朋友都感到非常驚訝，因為他平時看起來身體健康相當良好。莊春發教授5月31日仍在媒體撰寫文章，題目為〈新聞產業不是做功德 平台業者付費天經地義〉，6月2日還把文章連結傳給朋友，沒想到隔了沒幾天就傳出令人意外的消息。

據了解，莊春發教授是6月11日凌晨零時30分在家中壽終正寢，享壽71歲。莊春發教授的告別式在7月10日，地點是台北市立第二殯儀館，10:30舉行家祭，11點舉行公祭，訃聞提及懇辭奠儀花籃。