台灣成人界近日風波不斷，女優吳夢夢因接受BBC專訪而得到「台灣第一女優」封號，未料另一名女優娃娃不服氣，還控吳夢夢施壓影音平台害她影片遭下架，粗估月損失20萬，吳夢夢則回擊娃娃「不惜踩著我往上爬」。正當外界好奇台灣AV女優的薪資時，吳夢夢的最新影片就曝光收入跟等級成正相關，若是最頂的女優，一部片酬約12-20萬。

吳夢夢20日在YouTube頻道上傳最新影片揭曉AV女優的制度，台灣片商會以顏値、身材、表達能力、聲線狀態和膚況將女優分成A、B、C、D、E共五個階級，每個項目各10分，滿分為50分，若總計位於45-50分才能歸類到最高的A級；而單支片酬也會跟著等級做區分，C級6-9萬、B級9-12萬、A級12-20萬，都比台灣民眾最新的平均薪資5萬5754元還高。

吳夢夢特別提到A級女優的膚況一定要良好，五個評比項目至少都要拿到4分以上，且身高減體重基本上是110或115以上，顏値則是整體看起來有特色，例如：可愛、性感、漂亮等。