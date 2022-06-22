日本自衛隊又傳出因伙食問題被停職處分，一名航空中尉官在餐廳買早餐時選了白飯，後來又多拿了麵包，當場被人員糾正，他也乖乖地將食物放回去，沒想到一個月後竟收到停職3天的處分通知。

綜合外媒報導，上月26日位於日本埼玉縣挾山市的航空自衛隊入間基地，一名50多歲的自衛隊二等空尉因為不住在基地宿舍，規定必須自掏腰包買早餐。食堂提供主食是2個麵包或1碗白飯，該名中尉手上已經拿了白飯，結果又伸手抓了麵包，當下馬上被制止，他也聽命的放回去。

「我以為添了半碗飯可以另外再吃到麵包，我不知道這樣行不通…」

據悉他當天睡過頭只剩下一點時間可以吃飯，為了節省時間就要求減少飯量，然後另外拿麵包是為了邊走邊吃。

該基地一份早餐花費為234日圓(約50元台幣)，未住在基地宿舍的自衛官想要前往基地餐廳吃飯，只須繳交伙食費就可享用，反之則免費供應給住在基地的官兵幹部。

報導指出，該部隊發言人表示份量都參照統一的卡路里下去分配，當事人之所以不能另外拿麵包，是因為沒有多餘預算。該行為將視為失職給予停職3天處分。

日本自衛隊屢爆食物分配少的可憐，隊員因吃不飽所以多拿而被處分。日前海上自衛隊6名自衛官與事務官白吃「海自咖哩」被罰；去年航空自衛隊3名少校也因多吃了納豆和麵包遭人舉發，最後被停職10天。