今年開發金的股東會紀念品是一組6入的彩繪花鳥碗，由於設計相當精緻，掀起投資人排隊兌換熱潮，也有人為了紀念品去買開發金的股票，不過有網友卻上網發文抱怨，為了6個碗去買股票，卻出現股價暴跌而慘虧的窘境，讓他不禁哀號，「為什麼是我遇到這種事。」

有位網友在PTT論壇上發文表示，為了紀念品買進開發金，以為金融股是安全的好標的，沒想到終究還是畢業了，近一個月的薪水換來了6個碗。原Po貼出的對帳單顯示，他買進7張開發金股票，最後卻慘賠近19%殺出，虧損金額超過2.4萬。

投資開發金股票出現虧損讓他難以接受，直呼，「為什麼是我遇到這種事，為什麼。」文章引起網友們熱烈討論，許多人留言表示，「領碗最後留下來洗碗，這不是很正常？」、「拿了六個碗，在夜市可以撐一段時間了，別怕」、「笑出來XD保重」、「為了碗買，不只虧損到現在碗還缺貨領不到QQ」、「這個碗價值24K要好好照顧。」

此次開發金的紀念品獲得不少好評，甚至出現大缺貨的狀況，有小股東在開發金的股東會上反映，四處奔波都換不到紀念品，即使到股東會現場換，竟還是要排隊。對此，開發金董事長張家祝表達歉意，承諾會研究領取紀念品的方式，希望愈簡化愈好。

開發金曾在4月11日衝上20.10元新高價，但20日盤中一度只剩下14.60元，短短3個月重挫超過27%，昨（21日）回穩上漲超過4%，收在15.3元。