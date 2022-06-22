星座運勢網站「星座巫師」分析，獅子座、天蠍座、處女座、摩羯座常常會感到很焦慮，為了許多事情操心，累積了很多壓力，卻無從宣洩，讓人非常心疼。

▍1.獅子座

獅子座自尊心很強，喜歡受到矚目的感覺，所以自我要求很高，做任何事情都希望能夠有亮眼的表現，希望大家能肯定他們的實力，雖然他們真的很努力，但不見得所有事情都能如願以償，有時候結果不如預期，就會讓他們遭受極大的壓力，希望能扭轉局勢，因此感到非常焦慮。

▍2.天蠍座

天蠍座討厭失控的感覺，遇到任何突發狀況，都會強壓下心中的情緒，要自己用最冷靜的態度面對，雖然他們擅長隱藏真實情緒，能夠完全瞞住眾人的眼睛，不過因為長期壓抑自我，導致他們內心就像一座充滿能量的火山，在累積到一定程度的壓力後，就會感到非常焦慮。

▍3.處女座

處女座自我要求高，做任何事都不允許失誤，希望獲得完美的結果，他們重視每個細節，無法接受瑕疵，如果有人影響了他們做事的步調，就會讓他們感到非常焦慮，當他們參加團體行動，更會因為那些較為粗心的人而操心不已，一刻都無法放鬆下來。

▍4.摩羯座

摩羯座給人沉穩理性的印象，他們習慣在內心消化許多想法和情緒，看似平靜無波，其實常常操心，無論是職場的大事或生活中的瑣事，他們都想要掌控在手中，因此常常感到焦慮，而累積許多負面情緒，他們又不想要讓人擔心，總是把一切悶在心裡不說，累積到一定程度時就會變得很易怒，整個人籠罩在低氣壓中。