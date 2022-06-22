爸爸莫名被「賜死」！有名人妻在臉書分享兒子在學校的作業簿，有2題造句題佇立」、「雖然...卻...」，卻讓她哭笑不得表示「孩子，你爸還在，他每晚都睡在你母親旁邊...」；網友一見句子也笑翻「爸爸莫名其妙就巴比Q了」、「只能犧牲爸爸了」。

一名人妻在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1張照片，照片中是原PO翻攝兒子在學校的作業簿，裡面有2題造句題目，分別是「佇立」、「雖然...卻...」，原PO兒子在「佇立」造句題寫下「爸爸過世了，媽媽常佇立在爸爸的房間裡」，另一題「雖然...卻...」造句題寫下「雖然爸爸不在了，媽媽卻還是很愛爸爸」，看似沒什麼問題造句，但原PO傻眼表示「孩子，你爸還在，他每晚都睡在你母親旁邊...」。

人妻發現兒子作業簿裡的「賜死造句」，她大嘆「孩子，你爸每晚都睡在我身邊」。（翻攝自臉書爆怨公社）

人妻也奉勸各位爸爸們，「對孩子的作業本要偶爾關切一下，不然都不知道老師可能會看到什麼？」；人妻某次也問了兒子「你會不會哪天換成寫媽媽死掉？」，兒子回應是「不會！因為妳會看我的作業簿」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「我開始想像未來的生活了」、「爸爸莫名其妙就巴比Q了」、「是多渴望爸爸死掉」、「老師表示：還我該死的眼淚」、「這孩子到底經歷了什麼」、「只有我覺得案情並不單純嗎？」、「爸爸站在你後面，他看起來很火」、「孩子，你是有多想和爸爸斷捨離？」、「只能犧牲爸爸了」。