妥善運用時間分配，興許本業賺飽飽的同時，還可以培養副業增添收入。近日有網友詢問，工程師雖然薪水高，但工作內容也相對繁重，如果有意斜槓，有什麼副業適合工程師培養？貼文引起熱烈討論，不少人點名投資房地產當「包租公」，甚至還稱身邊台積電員工假日都在看房。

這名網友在PTT「Tech_Job」發文，竹科工程師本業辛苦，雖然薪水確實比較優渥，但工作也很累，能繼續做多久也是未知數，如果想培養副業，開飲料店、加盟或買房當包租公等選項，「竹科工程師適合培養哪些副業呢？」

文章曝光引起廣泛討論，「開uber或外送，門檻最低」、「產線很多跑熊貓的」、「賣雞排」、「Youtuber啊」、「體能好的，可以帶運動產業，要不然就是搞自媒體」、「薪水多，幹嘛還兼副業累死自己」。

不少人認為工程師最好的副業，就是投資房產收租，「認真回，就是買房」、「認真說還是買房當包租公比較穩」、「你看新竹的房價超強」、「認真回，買房出租」、「我認識的神山朋友們生活都是輪班／看房／買房／出租／收租／看房／買房／出租／收租」、「我認識的台積電員工假日都在看房」、「買房，只有房子不會背叛你」。

不過也有人提醒，「早幾年還能買房當包租公，現在房價這麼高了」、「現在叫人炒房的是教唆殺人嗎？當最後一隻老鼠？」、「現在買房風險報酬比，好像太晚買了吧」、「現在開始已經來不及啦」。