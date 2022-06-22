有研究發現，單腳站立能檢測中風風險。

一份巴西研究顯示，無法單腳站立、保持平衡長達10秒的長者，10年內死亡的風險是能完成這項檢測者的將近2倍。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、科學網站「IFL Science」報導，巴西學者阿勞霍（Claudio Gil Araujo）帶領芬蘭、澳洲、英國、美國等學者組成的團隊21日在《英國運動醫學雜誌》（British Journal of Sports Medicine）刊登研究成果，研究人員從2008年至2020年間追蹤巴西1702名51至75歲步履仍穩健的長者，他們要求受試者單腳站立，騰空的那隻腳必須放在站立腳的小腿後方，此時受試者雙手擺放在身體兩側，眼神直視前方，維持這個姿勢長達10秒才算成功，每一位受試者有3次測驗機會。

長者可以練習單腳站立。

測試結果發現，20.4%的受試者無法完成單腳站立達10秒，研究人員之後平均監測受試者7年，結果顯示123人、約7%的受試者死亡，其中32%的死因為癌症、30%為心血管疾病、9%為呼吸道疾病、7%為新冠併發症。

較令人驚訝的結果是，無法完成測試的組別死亡率高很多，達17.5%，成功測試組別的死亡率為4.5%。研究人員進一步計入年紀、性別、健康狀況等因素，計算出無法完成單腳站立10秒的長者，接下來10年內因為任何因素死亡的風險高出84%。

■所以這項檢測能預測死亡風險嗎？

報導指出，未能完成檢測的受試者似乎較不健康，失敗組中的糖尿病患者高出3倍，肥胖、高血壓、心臟疾病患者的比例也較高。

阿勞霍指出，活動量低是多數體弱患者的共同背景，而且本來大家就知道，生活型態不佳、較少運動和身體虛弱密切相關。他說最基本的問題是體適能（physical fitness）不佳，也就是身體適應環境的能力不佳。

他說平衡感不好和跌倒有關，而長者跌倒更容易引發骨折、相關併發症，都可能導致更高的死亡率。

阿勞霍建議單腳站立10秒可以納入老人健康檢查的一環，他認為年紀低於70歲的人應該要能成功完成單腳站立10秒，至於70歲以上長者，如果成功了，代表靜態平衡狀態較同齡者更好，他強調這份研究並沒有性別差異。