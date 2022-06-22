有研究發現，單腳站立能檢測中風風險。

一份巴西研究顯示，無法單腳站立、保持平衡長達10秒的長者，10年內死亡的風險是能完成這項檢測者的將近2倍。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、科學網站「IFL Science」報導，巴西學者阿勞霍（Claudio Gil Araujo）帶領芬蘭、澳洲、英國、美國等學者組成的團隊21日在《英國運動醫學雜誌》（British Journal of Sports Medicine）刊登研究成果，研究人員從2008年至2020年間追蹤巴西1702名51至75歲步履仍穩健的長者，他們要求受試者單腳站立，騰空的那隻腳必須放在站立腳的小腿後方，此時受試者雙手擺放在身體兩側，眼神直視前方，維持這個姿勢長達10秒才算成功，每一位受試者有3次測驗機會。

長者可以練習單腳站立。

測試結果發現，20.4%的受試者無法完成單腳站立達10秒，研究人員之後平均監測受試者7年，結果顯示123人、約7%的受試者死亡，其中32%的死因為癌症、30%為心血管疾病、9%為呼吸道疾病、7%為新冠併發症。

較令人驚訝的結果是，無法完成測試的組別死亡率高很多，達17.5%，成功測試組別的死亡率為4.5%。研究人員進一步計入年紀、性別、健康狀況等因素，計算出無法完成單腳站立10秒的長者，接下來10年內因為任何因素死亡的風險高出84%。

■所以這項檢測能預測死亡風險嗎？

報導指出，未能完成檢測的受試者似乎較不健康，失敗組中的糖尿病患者高出3倍，肥胖、高血壓、心臟疾病患者的比例也較高。

阿勞霍指出，活動量低是多數體弱患者的共同背景，而且本來大家就知道，生活型態不佳、較少運動和身體虛弱密切相關。他說最基本的問題是體適能（physical fitness）不佳，也就是身體適應環境的能力不佳。

他說平衡感不好和跌倒有關，而長者跌倒更容易引發骨折、相關併發症，都可能導致更高的死亡率。

阿勞霍建議單腳站立10秒可以納入老人健康檢查的一環，他認為年紀低於70歲的人應該要能成功完成單腳站立10秒，至於70歲以上長者，如果成功了，代表靜態平衡狀態較同齡者更好，他強調這份研究並沒有性別差異。

文章來源：Balancing on one leg may be useful health test in later life, research suggests
文章來源：Standing On One Leg For 10 Seconds Could Reveal Your Risk Of Death
每天運動30分鐘才能長壽？專家曝這點更重要
影》還在數羊救失眠？軍隊秘技讓你2分鐘睡死 網讚：100％有效
多久大便一次才算正常？專家曝意外答案

#10秒 #單腳站立 #死亡 #風險 #測試